Незаконное посещение Карабаха неприемлемо - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Организация незаконных посещений Карабаха неприемлема.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении по инициативе российской стороны.

Также он подчеркнул недопустимость незаконной эксплуатации в Карабахе природных ресурсов Азербайджана.

Говоря о важности совместной деятельности по поиску пропавших без вести после первой и второй Карабахских войн, генпрокурор подчеркнул необходимость продолжения этого процесса.

В то же время Кямран Алиев отметил полное соблюдение Азербайджаном трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)