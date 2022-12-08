В Азербайджане внесены изменения в закон "О прокуратуре" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Как сообщает в четверг Trend, согласно закону, часть вторая статьи 38 закона Азербайджанской Республики “О прокуратуре” отменяется.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Отметим, что статья 38 указанного закона предусматривает социальную защиту работников прокуратуры. Согласно части второй статьи, на военнослужащих органов военной прокуратуры дополнительно распространялись также пенсионное, медицинское и иные виды материального и социального обеспечения, установленные для военнослужащих законами Азербайджанской Республики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)