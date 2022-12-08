В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:06)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в изменении в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры", указ о применении которого сегодня подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно действующему закону, работники прокуратуры ежемесячно получают надбавку к должностному окладу в размере, равном их должностному окладу. Работникам прокуратуры ежегодно предоставляется материальная помощь в размере не менее чем вдвое больше их заработной платы.

Согласно изменению, сотрудники прокуратуры будут получать ежемесячную надбавку в 1,25-кратном размере должностного оклада. В целях предоставления работникам прокуратуры денежного вознаграждения ежегодно в государственном бюджете, утверждаемом на следующий год, будут предусматриваться дополнительные средства в размере 3-кратного месячного должностного оклада, установленного для работников прокуратуры.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.