Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачинской дороге

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником по делам Европы и Евразии госсекретаря США Карен Донфрид.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также по различным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и США.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и делимитации. Наряду с этим, были отмечены недавние незаконные действия, осуществленные с использованием Лачинской дороги.

Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она отметила важность продвижения мирного процесса в соответствии с достигнутыми между лидерами стран и министрами договоренностями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)