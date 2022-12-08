Признание ОБСЕ в связи с "миссией", направленной в Армению (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила по прошествии двух месяцев, что группа под названием "миссия ОБСЕ по оценке потребностей", которая была направлена в Армению в период 21-27 октября, не имеет отношения к организации.

Как сообщает в четверг Trend, по заявлению организации, решение об отправке этой группы в Армению было принято не соответствующими принимающими решения органами или секретариатом ОБСЕ, а по личной инициативе действующего председателя.

Секретариат ОБСЕ подчеркнул, что Постоянным Советом, который является принимающим решения органом ОБСЕ, решение об отправке этой группы не принималось, группа не имеет мандата организации, а также на нее не расходовалось каких-либо средств из бюджета. Было отмечено, что расходы оплачивались в индивидуальном порядке отдельными государствами-участниками ОБСЕ за счет внебюджетных средств.

Таким образом, позиция азербайджанской стороны в этом вопросе с приведение веских аргументов заставила ОБСЕ задуматься.

Отметим, что ОБСЕ также удалила объявление об отправке указанной группы с официального сайта (https://www.osce.org/chairmanship/529239). Нет сомнений, что особую роль в достижении этого результата сыграла работа азербайджанской стороны за последние два месяца.

Как известно, 20 октября МИД Азербайджана, ссылаясь на информацию, опубликованную на официальном сайте ОБСЕ, жестко отреагировал на отправку этой группы (https://mfa.gov.az/az/news/no49022).

МИД отмечал, что вопрос об отправке этой группы не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ и никакого решения не принималось. Было подчеркнуто, что эта группа, отправленная без какого-либо мандата ОБСЕ, вопреки заявлениям Армении, не может быть связана с ОБСЕ. Кроме того, министерством было заявлено, что этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что миссии в связи с усилиями по прекращению военной агрессии против Азербайджана в течение почти 30 лет, а также по вопросам, не относящимся к бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, как правило, предотвращались ОБСЕ со ссылкой на консенсус.

Напомним, что действующим председателем ОБСЕ является Польша.

(Перевод: Нубар Кулузаде)