Открытие Зангезурского коридора даст большой импульс развитию Азербайджана - премьер-министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора даст большой импульс развитию Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер-министр отметил, что крупные проекты, реализуемые под руководством главы государства на освобожденных от оккупации территориях, послужат возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и позволят реинтегрировать освобожденные земли в общую экономику страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)