"Большое возвращение" на освобожденные территории имеет для нас особое значение - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - "Большое возвращение" на освобожденные территории имеет для нас особое значение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что реализация программы «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» обеспечит продолжение устойчивого роста экономики страны.

"Для Азербайджана важен каждый из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие. Но особое значение среди них имеет "Большое возвращение" на освобожденные от оккупации территории", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)