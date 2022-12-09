Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Зангиланского района (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:05)

БАКУ /Trend/ - В 21:00 8 декабря на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анды и Цав Гафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений. Государственная пограничная служба расценивает это как очередную провокацию армянской стороны, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева)