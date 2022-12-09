В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо, выступая на мероприятии по случаю 75-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека.
Он отметил, что эта декларация является наиболее часто переводимым документом.
"Декларация охватывает всеобщие права, что позволяет приблизиться к более равноправному и инклюзивному миру", - сказал Амброзо.
Он отметил, что данный документ также создает возможность для установления экономических, культурных прав.
"Благодаря этой декларации было сохранено достоинство миллионов людей и заложена основа более справедливого мира", - сказал Амброзо.
(Перевод: Фидан Мустафаева)