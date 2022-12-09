Подготовлен отчет о вандализме против культурного наследия, совершенном за период оккупации азербайджанских земель (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подготовлен очередной отчет для доведения до мира информации о вандализме, совершенном против культурного наследия в период оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что отчет будет представлен до конца года.

"Наша главная цель - донести до мира информацию о военных преступлениях, совершенных армянскими военно-политическими кругами в период оккупации территорий Азербайджана", - добавила Сабина Алиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)