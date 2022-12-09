Расширяется охват въездной визы в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Расширяется охват въездной визы в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, виза для личного визита будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим на основании нотариально заверенного письма-приглашения от гражданина Азербайджана; иностранца, постоянно проживающего в Азербайджане, или лица без гражданства, трудового мигранта, имеющего разрешение на временное проживание в Азербайджане, иностранца, обучающегося в Азербайджане, или лица без гражданства (только для членов семьи этого трудового мигранта или обучающегося иностранца и лица без гражданства), учредителей юридических лиц Алятской экономической зоны, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в данной зоне.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)