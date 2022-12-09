НПО Азербайджана обратились к командованию российских миротворцев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководители НПО в Азербайджане, в том числе экологи и активисты, подготовили обращение к командующему российским миротворческим контингентом Андрею Волкову.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня обращение НПО было передано в посольство России в Азербайджане.

Обращение подписали 23 человека.

"Ухудшение экологической обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий российский контингент, вызывает серьезную озабоченность у нас, экологов и активистов.

За период более чем 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией был совершен экологический террор в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, незаконно эксплуатировались многие месторождения полезных ископаемых. Несмотря на то, что в 2020 году после освобождения территорий Азербайджана от оккупации экологическая обстановка на многих незаконно эксплуатировавшихся разграбленных месторождениях была взята под контроль, незаконная эксплуатация на золотоносном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, к сожалению, продолжается.

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, ухудшая экологическую обстановку, оказывает негативное влияние на гражданское население, окружающую среду, биоразнообразие, подземные и поверхностные водные ресурсы, а также на экологическую среду на других территориях Азербайджана.

Как НПО, объединяющие независимых экологов страны, считаем важной оценку фактов незаконной эксплуатации и экологическую обстановку на золотоносном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. В этом контексте просим обеспечить безопасность для посещения нами этих территорий и создать необходимые условия для проведения мониторинга", - говорится в обращении.

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