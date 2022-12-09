Отмечено 20-летие сотрудничества Азербайджана и Совета Европы (ФОТО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:11)

БАКУ /Trend/ - 9 декабря при совместной организации министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Университета ADA и Бакинского офиса Совета Европы был организован круглый стол, посвященный 20-летию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Советом Европы. Во время мероприятия также была представлена фотовыставка, отражающая сотрудничество с организацией.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно информации, на открытии мероприятия выступили замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане посол Петр Михалко, прозвучало видеообращение заместителя генсекретаря Совета Европы Бьорна Бергена.

В ходе круглого стола была представлена информация о планах по сотрудничеству между Азербайджаном и Советом Европы, а также о проектах, реализуемых в рамках других совместных программ. В выступлениях было отмечено, что в Плане действий Совета Европы по Азербайджану на 2022-2025 годы в число новых приоритетов сотрудничества включены такие сферы, как искусственный интеллект, охрана окружающей среды, предотвращение дискриминации, борьба против торговли людьми и незаконного оборота наркотиков.

Было подчеркнуто, что защита прав и основных свобод человека является одним из основных направлений, стоящих на повестке дня правительства Азербайджана. Наряду с присоединением Азербайджана к важным международным документам в этой области и приведением национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами, за последние годы были предприняты многочисленные важные шаги в области обеспечения верховенства закона.

В мероприятии приняли участие представители сотрудничающих с Советом Европы государственных структур, академических кругов, средств массовой информации и гражданского общества, дипломатического корпуса, а также студенты Университета ADA.

(Перевод: Нубар Кулузаде)