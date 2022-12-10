В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гумпомощи - Самед Исламов

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня на мероприятии в связи с отправкой гуманитарной помощи в Украину сказал полномочный представитель ОАО "Азерэнержи" Самед Исламов.

"Азербайджан и Украину связывает тесное сотрудничество. В целом отношения между двумя государствами и народами имеют богатую историю. Сегодня, в кризисные и трудные для Украины дни, Азербайджан рядом с украинским народом, и отправляет украинцам очередную гуманитарную помощь", - сказал Исламов.

Он отметил, что в результате произошедших событий инфраструктуре Украины был нанесен очень серьезный ущерб.

"На территории Украины возникают большие проблемы с точки зрения энергоснабжения. Именно поэтому Азербайджан направляет очередную помощь, состоящую из электрооборудования, в Украину. Эта помощь, направленная ОАО "Азерэнержи", включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Первая партия помощи общей стоимостью 1 миллион 422 маната и весом 52 тонны отправляется в путь. Следующая партия будет отправлена в ближайшие дни. Желаем украинскому народу скорейшего установления мира, эта помощь будет регулярно направляться", - добавил Исламов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)