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ЕС хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар (Дополнено)

Политика Материалы 10 декабря 2022 13:48 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 13:40)

БАКУ /Trend/ - Евросоюз хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он отметил, что в настоящее время существует возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Однако из-за конфликта, продолжавшегося на протяжении 30 лет, между сторонами нет доверия. Для создания доверия необходимо время. Европейский союз активно работает над этим. Турция так же играет большую роль в обеспечении мира на Южном Кавказе", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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