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Россия готова содействовать мирному договору между Азербайджаном и Арменией - Денис Гончар

Политика Материалы 10 декабря 2022 13:53 (UTC +04:00)
Россия готова содействовать мирному договору между Азербайджаном и Арменией - Денис Гончар

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БАКУ/Trend/ - Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает в субботу Trend.

Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений", - сказал дипломат.

По его словам, разглашение деталей переговоров или обсуждение в прессе позиций сторон не всегда идет на пользу делу.

"Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - добавил Гончар. По его словам, свой вклад в этот процесс может внести и трехсторонний межпарламентский диалог, инициатива запуска которого была поддержана на саммите в Сочи. "О сроках проведения соответствующих встреч будет объявлено в свое время", - добавил он.

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