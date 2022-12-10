Новые кадры с совместных азербайджано-турецких учений "Братский кулак" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые кадры с совместных азербайджано-турецких учений "Братский кулак".

Trend представляет вниманию читателей эти кадры.

Напомним, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, состоялись совместные азербайджано-турецкие учения. Учения, проведенные с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватили город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)