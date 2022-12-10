Совершенствуется структура министерства молодежи и спорта Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании структуры министерства молодежи и спорта.

Согласно распоряжению, на базе Главного управления молодежи и спорта города Баку, Бинагадинского, Гарадагского, Хазарского, Сабаильского, Сабунчинского, Сураханинского, Наримановского, Насиминского, Низаминского, Пираллахинского, Хатаинского, Ясамальского районных управлений молодежи и спорта министерства молодежи и спорта будет создано Бакинское городское управление молодежи и спорта.

В то же время в составе министерства будут созданы новые региональные управления.

Кабинету министров поручено решить необходимые вопросы финансового и материально-технического обеспечения, связанные с организацией деятельности Бакинского городского управления молодежи и спорта и региональных управлений министерства молодежи и спорта.