Утвержден новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма - Распоряжение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и внесении изменений в распоряжение № 657 Президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2018 года "О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма".

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с пунктом 5.3 «Устава Бакинского международного центра мультикультурализма», утвержденного Указом № 167 Президента Азербайджанской Республики от 15 мая 2014 года постановляется:

1. Утвердить следующий новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма:

Абдуллаев Кямал Мехди оглу

Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри

Алиева Фарах Ширмамед гызы

Алиева Лейла Ильхам гызы

Али-заде Фирангиз Али Ага гызы

Габиббейли Иса Акбер оглу

Коитиро Мацуура

Шаровский Александр Яковлевич

Велиханова Наиля Мамедали гызы

Забелин Михаил Юрьевич.

2. Отменить часть 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 657 от 8 ноября 2018 года «О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма» (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2018 г. , № 11, статья 2313).