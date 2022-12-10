Утвержден новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма - Распоряжение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и внесении изменений в распоряжение № 657 Президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2018 года "О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма".
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с пунктом 5.3 «Устава Бакинского международного центра мультикультурализма», утвержденного Указом № 167 Президента Азербайджанской Республики от 15 мая 2014 года постановляется:
1. Утвердить следующий новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма:
Абдуллаев Кямал Мехди оглу
Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
Алиева Фарах Ширмамед гызы
Алиева Лейла Ильхам гызы
Али-заде Фирангиз Али Ага гызы
Габиббейли Иса Акбер оглу
Коитиро Мацуура
Шаровский Александр Яковлевич
Велиханова Наиля Мамедали гызы
Забелин Михаил Юрьевич.
2. Отменить часть 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 657 от 8 ноября 2018 года «О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма» (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2018 г. , № 11, статья 2313).