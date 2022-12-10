Дипломаты и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Зангилан и Губадлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, в том числе военные атташе, 10 декабря посетили Зангиланский и Губадлинский районы. В поездке приняли участие представители около 70 посольств, расположенных в Баку и Анкаре, и более 10 международных организаций - послы, другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции.

Как сообщает в субботу Trend, всего около 150 человек прибыло в Зангиланский международный аэропорт самолетами из Баку и Анкары.

Отметим, что приземлившийся из Анкары самолет вошел в историю как первый международный пассажирский рейс в международный аэропорт Зангилан, который был официально открыт главами Азербайджана и Турции 20 октября.

Еще одно историческое новшество было связано с визовыми процедурами. Таким образом, впервые в Зангиланском аэропорту визы для иностранных граждан оформлялись на месте через систему «ASAN Visa».

Дипломаты и военные атташе ознакомились с Зангиланским международным аэропортом. Директор аэропорта Вугар Гасанов проинформировал гостей об аэропорте. Визит продолжился брифингом о проделанной работе и предстоящих планах в рамках 1-й Государственной программы «Большое возвращение на освобожденные от оккупации территории», утвержденной согласно указу Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года.

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев предоставил подробную информацию об истории, стратегическом значении и экономическом потенциале Зангиланского и Губадлинского районов, ущербе, причиненном в результате почти 30-летней армянской военной оккупацией. Хикмет Гаджиев рассказал о широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проведенных здесь после освобождения территорий страны доблестной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, привлек внимание к позиции нашей страны по таким вопросам, как минная проблема, Зангезурский коридор и мирная повестка Азербайджана.

Затем председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил с презентацией генеральных планов городов Зангилан и Губадлы.

Другие выступающие – специальные представители Президента Азербайджанской Республики в Зангилане, Карабахе и Шуше - Вахид Гаджиев, Эмин Гусейнов и Айдын Керимов также проинформировали участников визита о проделанной работе.

После брифинга участники визита отправились в город Зангилан. По пути, на территории, где вдоль дороги протекает река Охчучай, представитель министерства экологии и природных ресурсов проинформировал об экологическом терроре и ущербе, причиняемом Арменией и рядом иностранных компаний, которые целенаправленно сбрасывают отходы в реку.

В городе Зангилан участники ознакомились с масштабом разрушений, совершенных Арменией, и проводимыми в настоящее время работами по реконструкции и восстановлению, построенной Фондом Гейдара Алиева новой мечетью, а также первым жилым домом, школой и другими проектами.

Далее участники визита, прибывшие в село Агалы Зангиланского района, были проинформированы о проекте «Умное село», инфраструктуре села, ГЭС турбинного типа «Архимед».

В Губадлы участники визита ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению, проводимыми в разрушенном Арменией городе, осмотрели центр города и ознакомились с реализованными инфраструктурными проектами.

Затем послы, другие представители дипломатического корпуса, в том числе военные атташе, а также представители государственных учреждений Турецкой Республики, участвовавшие в поездке, отправились в Баку и Анкару специальными чартерными рейсами из Зангиланского международного аэропорта.