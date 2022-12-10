Игры миротворцев и Варданяна: заранее готовившаяся провокация (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Совместные провокации миротворцев и незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе продолжаются. Как сообщалось ранее, 3 и 7 декабря азербайджанские специалисты провели переговоры с командованием временно дислоцированных в Азербайджане российских миротворцев. По итогам обсуждений сегодня азербайджанские специалисты должны были провести мониторинг ситуации в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы.

Как сообщает в субботу Trend, совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе помешала осуществлению этого мониторинга, являющегося суверенным правом Азербайджана. Так, несмотря на то, что азербайджанская делегация прибыла в район местонахождения указанных месторождений (Гызылбулаг и Демирли) в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями. Группа членов незаконных армянских вооруженных формирований заблокировала доступ специалистов в этот район. Все это происходило на глазах у российских миротворцев.

Несмотря на достигнутую договоренность по итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, о том, чтобы с 10 декабря начать мониторинг ситуации в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы,.в результате совместной диверсии миротворцев и незаконных армянских бандформирований в Карабахе этот мониторинг не состоялся.

Агрессивно настроенная толпа местных армян во главе с Рубеном Варданяном, назвавшимся представителем так называемого режима, была заранее доставлена ​​в этот район и планировала воспрепятствовать деятельности азербайджанских специалистов.

Сценарий российских миротворцев и Рубена Варданяна полностью реализован. Делегация азербайджанских официальных лиц, не вступая в контакты с толпой армян во главе с Варданяном, вернулась в город Шуша.

Данная провокация в очередной раз демонстрирует, что заявления российских миротворцев — это просто слова, на деле же они защищают интересы незаконных армянских вооруженных формирований.