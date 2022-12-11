Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев.

Об этом, как сообщает Trend, сказал начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

По его словам, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду.

«Во многих случаях эти обращения азербайджанской стороны оставались без ответа, и не принимались никакие меры для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Согласно информации, полученной Азербайджаном, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов, особенно в золоторудном месторождении Кызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

С 3 декабря текущего года были проведены переговоры между представителями соответствующих государственных учреждений Азербайджанской Республики и российского миротворческого контингента с целью определения методов проведения мониторинга на этих территориях азербайджанскими специалистами.

Гаджизаде отметил, что, несмотря на попытку азербайджанских представителей посетить два района, где совершается незаконная добыча полезных ископаемых 10 декабря в соответствии с достигнутой договоренностью, эта поездка была сорвана.

«На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких мер, поездке помешали заранее спланированные действия местных жителей. В связи с этим МИД Азербайджанской Республики направил российской стороне соответствующую ноту. Российский миротворческий контингент, дислоцированный на части территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, должен строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики во всей своей деятельности»,- сказал он.