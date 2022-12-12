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Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 12 декабря 2022 11:10 (UTC +04:00)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ШУША /Trend/ - Как уже сообщалось ранее, представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, возле поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа азербайджанским специалистам в допуске на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений.

Как сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend, временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворцы стянули в этот район жилую силу и военную технику.

Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику (ФОТО/ВИДЕО)
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