Основная цель - пресечь разграбление армянами азербайджанских месторождений - участник акции у поста миротворцев в Карабахе

ШУША /Trend/ - Основными целями нашей акции протеста являются пресечение разграбления армянами природных ресурсов Азербайджана, нанесения ущерба экологии.

Об этом сказал в интервью Trend в понедельник военно-политический эксперт Тельман Гасымов, участник акции протеста представителей азербайджанских НПО в окрестностях города Шуша возле поста временно дислоцирующихся на территории Азербайджана российских миротворцев.

"Мы требуем, чтобы генерал-майор Андрей Волков, командующий российскими миротворческими силами, приехал сюда. Мы не двинемся отсюда, пока он не придет, уже поставлены палатки", - сказал он.

Отметим, что представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша возле поста российских миротворцев акцию протеста против недопуска азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с ситуацией с незаконной эксплуатацией месторождений, находящихся на временно подконтрольных миротворцам территориях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)