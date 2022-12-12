Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 12 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора были обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Главы государств также провели обмен мнениями о дальнейших контактах.