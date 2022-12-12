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Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 12 декабря 2022 14:14 (UTC +04:00)
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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БАКУ /Trend/ - 12 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора были обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Главы государств также провели обмен мнениями о дальнейших контактах.

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