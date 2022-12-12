Азербайджан не будет терпеть провокации, ни одна из них не станется без ответа – репортаж спецкора Trend с акции протеста в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не будет терпеть провокации, ни одна из них не станется без ответа.

Как сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend, уже больше четырех часов представители неправительственных организаций Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против недопуска азербайджанских специалистов на территорию временной дислокации российских миротворцев для осуществления экологического мониторинга, связанного с ситуацией с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.

Протестующие требуют выхода к ним командующего российскими миротворцами Андрея Волкова.

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