Великий лидер Гейдар Алиев - основатель, создатель, архитектор современного азербайджанского государства - Эльшад Гасанов

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев - основатель, создатель, архитектор современного азербайджанского государства.

Об этом сказал в понедельник Trend политолог, бывший сотрудник органов безопасности Эльшад Гасанов.

Он отметил, что великий лидер, работая в органах безопасности, в 1964 году был назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности Азербайджана, а в 1967 году - председателем КГБ Азербайджана. На тот период большинство сотрудников там составляли армяне и представители других национальностей, а азербайджанцев было мало. Великий лидер привлек к работе в органах безопасности азербайджанские кадры, число национальных кадров в КГБ начало расти.

По словам Гасанова, великий лидер Гейдар Алиев привнес в органы безопасности идеологию азербайджанства.

После своего возвращения к руководству страной в 1993 году Гейдар Алиев уделял постоянное внимание органам безопасности, выделял необходимые финансовые средства на повышение их оперативно-технических возможностей, сказал он.

"Достойный преемник великого лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев также оказывает постоянное внимание и заботу об органах безопасности", - сказал Гасанов.

Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны сотрудники органов безопасности добились очень важных результатов, и девять сотрудников органов безопасности были награждены орденом "Азербайджанское знамя", а четыре - удостоены звания Героя Отечественной войны.

"Азербайджанский народ всегда будет дорожить и чтить память великого лидера Гейдара Алиева", - добавил Эльшад Гасанов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)