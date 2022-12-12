В Азербайджане проводятся рабочие встречи в рамках образовательной программы НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете обороны минобороны Азербайджана проводится рабочая встреча с координаторами и различными образовательными экспертами НАТО, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества, были представлены различные брифинги по полученному опыту в этой области.

Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, являются эффективными для обеих сторон, определены направления Плана действий на следующий год.

Рабочие встречи продлятся до 16 декабря.

(Перевод: Фидан Мустафаева)