Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Игнорируя увеличивающееся число жертв в результате взрыва мин, Армения отказывается предоставлять полную и точную информацию о заминированных ею территориях. При этом она продолжает массово устанавливать новые мины на территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

Министр отметил, что с августа этого года на суверенных территориях Азербайджана было обнаружено 2 728 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году.

"Участок, где недавно были установлены мины армянского производства, проинспектирован руководством российского миротворческого контингента и Турецко-российского мониторингового центра, а также военными атташе посольств, аккредитованных в Азербайджане. Продолжающаяся Арменией установка мин, представляющая угрозу миростроительству и считающаяся военным преступлением, подрывает усилия в направлении примирения после 30 лет конфликта. Переправка мин на территорию Азербайджана - это злоупотребление Лачинским коридором, предназначенным исключительно для гуманитарных целей", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)