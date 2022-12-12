Следующий этап переговоров с Арменией состоится в ближайшие недели - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Начались двусторонние переговоры по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи, состоявшейся 31 августа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

Министр отметил, что после встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне 7 ноября Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения.

"Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели. Подход Азербайджана, будучи ясным и последовательным, основан на международном праве. Мирный договор обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов в связи с межгосударственными отношениями, представляющих общий интерес или озабоченность", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)