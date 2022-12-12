Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Также Армения искусственно затягивает восстановление коммуникаций, в том числе отказывается от обеспечения беспрепятственной связи между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

"Вместо этого, после провокации вдоль неделимитированной государственной границы в середине сентября, Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы сорвать повестку дня, направленную на нормализацию. Роль определенных третьих сторон в поощрении реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную озабоченность, поскольку подталкивает Армению к продолжению военных провокаций и усилению военной риторики", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)