Посол Азербайджана в Швейцарии ответил на провокации армянского издания

БАКУ /Trend/ - Я ничего не сказал о неудачниках, а лишь саркастически высказался по поводу разрушителей мира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Швейцарии Фуада Искендерова в Twitter.

«armenews.com способствовал увеличению числа моих подписчиков в Twitter. Был удивлен их вниманием к моему твиту, где я ничего не сказал о неудачниках (как всегда), а лишь саркастически высказался в отношении разрушителей мира», — отметил посол.

Ранее Фуад Искендеров написал в Twitter, что когда французские чиновники совершают правильные шаги по отношению к Азербайджану, их национальная футбольная команда добивается успеха на чемпионате мира в Катаре.

«Если Франция хочет добиться большего на чемпионате мира по футболу, то назначенный посол страны в Азербайджане должен отправиться в Шушу. Это самое счастливое место для друзей Азербайджана», - написал он.

armenews.com отреагировал на этот твит, написав: «Злоупотребляет ли Фуад Искендеров запрещенными веществами? Он разместил пост в Twitter, который азербайджанские СМИ, включая Trend, сочли полезным опубликовать».