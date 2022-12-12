Обсуждено азербайджано-португальское сотрудничество (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомесем Кравиньо.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений стран и отметили потенциал для их развития. В ходе встречи также были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что между двумя странами существует широкий потенциал для развития экономических, торговых, инвестиционных связей. Также состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности. Были обсуждены проводимые Азербайджаном работы и перспективы в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергетических ресурсов.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о текущей постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана в направлении миростроительства, восстановительных и строительных работах, осуществляемых на освобожденных территориях, проектах “зеленой энергии”, а также довел до внимания все еще существующую минную угрозу в регионе.

Министр Жоао Гомес Кравиньо выразил заинтересованность своей страны в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)