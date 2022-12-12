Сегодня состоится очередной раунд переговоров между ЕС и Азербайджаном (Дополнено) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому двустороннему соглашению продолжаются, сегодня состоится очередной раунд переговоров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

"В первую очередь, выражаю признательность за организацию сегодняшней встречи на уровне министров. Эта встреча - полезная возможность для открытого и искреннего обмена мнениями о текущем состоянии и будущей деятельности "Восточного партнерства", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что "Восточное партнерство" основывается на общей ответственности всех вовлеченных сторон.

"Этот факт должен и впредь направлять нашу работу по дальнейшему развитию рассматриваемой инициативы. Азербайджан продолжает рассматривать "Восточное партнерство" как важный вспомогательный механизм для развития двухсторонних отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, основанный на взаимном уважении, равноправном партнерстве, общих интересах и выгодах. ЕС является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Подписанный между ЕС и Азербайджаном в июле 2022 года Меморандум о взаимопонимании имеет важное значение с точки зрения транспортировки природного газа в стабильных и благоприятных условиях, а также потенциального экспорта “зеленой энергии” в Европу. Мы работаем с нашими партнерами по экспорту “зеленой энергии” из Азербайджана в Европу и ожидаем заметного шага в связи с этим в ближайшие дни", - сказал глава МИД.

По его словам, Азербайджан и ЕС также работают над реализацией экономического и инвестиционного плана ЕС в Азербайджане, что является хорошим примером проектно-ориентированного сотрудничества. Первое заседание совместной рабочей группы высокого уровня состоялось на прошлой неделе в Баку. В контексте транспортных и коммуникационных связей в регионе министр отметил широкие экономические и инвестиционные возможности Транскаспийского коридора Восток-Запад и увеличение транзитного потока через Азербайджан в 2022 году на 70 процентов. Также, по его словам, транспортный хаб на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе Зангезурский коридор, сыграет положительную роль в обеспечении регионального мира и стабильности, будет способствовать развитию торговли в регионе.

Азербайджан в постконфликтный период начал широкомасштабные работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции. На 2023 год на эти цели из государственного бюджета выделено 1,8 миллиарда долларов. В этом году первые жители вернулись в недавно отстроенное село Агалы в рамках практического старта программы “Большого возвращения”, сказал глава МИД.

Как отметил министр, Азербайджан также намерен интегрировать в свое общество армянское население на освобожденных от оккупации территориях, гарантируя ему те же права и свободы, что и всем гражданам Азербайджана. В связи с этим Конституция Азербайджана обеспечивает важную правовую базу. Расширение диалога и контактов между правительством Азербайджана и местными этническими армянами направлено на обеспечение мирного сосуществования, процесс нуждается в поощрении и поддержке. Массовое загрязнение Арменией минами территорий Азербайджана является основной угрозой работе, проводимой в постконфликный период. Азербайджан высоко ценит гуманитарную помощь ЕС в сфере разминирования. Наряду с этим, учитывая масштабы и серьезность проблемы, важное значение в борьбе с ней имеют международная солидарность и поддержка. В период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года 268 азербайджанцев стали жертвами взрывов мин, 45 из них погибли, 223 получили ранения. Жертвами мин стали 9 детей и подростков, 1 женщина. Также в числе жертв три представителя СМИ. Игнорируя растущие человеческие потери, Армения отказывается предоставлять полную и точную информацию о заминированных ею территориях. Также Армения продолжает массово устанавливать новые мины на территории Азербайджана. С августа этого года на суверенных территориях Азербайджана было обнаружено 2728 противопехотных мин производства Армении 2021 года. Очередной участок, где установлены новые мины армянского производства, уже осмотрен руководством российского миротворческого контингента и совместного российско-турецкого мониторингового центра, а также военными атташе посольств, аккредитованных в Азербайджане. Минирование территорий, которое угрожает миростроительству и считается военным преступлением, наносит ущерб усилиям по установлению мира после 30 лет конфликта. Переправка мин на территорию Азербайджана - это злоупотребление Лачинским коридором, предназначенным исключительно для гуманитарных целей, сказал Байрамов.

Глава МИД отметил, что несмотря на разрушительные последствия войны и оккупации, Азербайджан предложил Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга. В течение этого года посредничество президента Совета ЕС Шарля Мишеля дало импульс процессу постконфликтной нормализации. В частности, продуктивными были трехсторонние встречи в Брюсселе. Азербайджан продолжает поддерживать этот формат и готов к дальнейшему взаимодействию в этом направлении.

Начались двусторонние переговоры по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи, состоявшейся 31 августа. После встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне 7 ноября Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели, сказал министр. По его словам, подход Азербайджана, будучи ясным и последовательным, основан на международном праве. Мирный договор обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов в связи с межгосударственными отношениями, представляющих общий интерес или озабоченность. Он добавил, что при этом на нынешнем этапе, несмотря на усиление динамики процесса, достигнутого прогресса недостаточно, поскольку Армения продолжает прибегать к своему прошлому опыту имитации переговоров. Ситуация с невыполнением ею взятых на себя обязательств по всем трем основным направлениям межгосударственной нормализации, а именно подписанию мирного договора, делимитации границ и открытию региональных коммуникаций, продолжается. Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Также она искусственно затягивает восстановление коммуникаций, в том числе отказывается от обеспечения беспрепятственной связи между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой. Вместо этого, после провокации вдоль неделимитированной государственной границы в середине сентября, Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы сорвать повестку дня, направленную на нормализацию. Роль определенных третьих сторон в поощрении реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную озабоченность, поскольку подталкивает Армению к продолжению военных провокаций и усилению военной риторики

"Сложный период, который мы переживаем, требует адаптации деятельности "Восточного партнерства" к потребностям и интересам государств-партнеров. Надеемся, что подход ЕС к Южному Кавказу будет адаптирован к новой ситуации с учетом возникающих в регионе потребностей и приоритетов", - сказал глава МИД Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)