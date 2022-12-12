Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Мальтой (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по двусторонней и многосторонней повестке дня сотрудничества между двумя странами, региональной и международной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что между Азербайджаном и Мальтой существуют двусторонние связи в различных сферах, включая политическую, экономическую, энергетическую, инвестиционную и т. д. Было отмечено, что важно использовать имеющийся потенциал для развития отношений между двумя странами. Также министр подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки в регионе, а также о провокациях, осуществленных Арменией в постконфликтный период, в том числе о минной угрозе.

Министр Ян Борг отметил, что наряду с двусторонними отношениями между Азербайджаном и Мальтой, существует эффективная повестка дня сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних платформ. Было подчеркнуто значение проводимых встреч в развитии политического диалога между двумя странами. Ян Борг, говоря о растущей важности энергетической безопасности на фоне происходящих в мире событий, в частности, подчеркнул значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)