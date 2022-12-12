Армянская дезинформационная сеть "на посту": гражданская акция выдается за "нападение военных"

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, сегодня с утра представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят акцию протеста в зоне дислокации российских миротворцев в окрестностях города Шуша.

Как передает в понедельник Trend, они протестуют против того, что азербайджанских экологов не пускают на территорию для проведения мониторинга в связи с ситуацией с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений. Главное требование митингующих — чтобы к ним приехал командующий миротворческим контингентом Андрей Волков и прояснил ситуацию.

Как и всегда, этот факт армянскими источниками вырван из контекста и информация целенаправленно искажается. Армянские СМИ, а также социальные сети и телеграм-каналы без устали тиражируют по этому поводу дезинформацию. Опирающиеся на эту дезинформацию армянские источники, зарубежные проармянские круги распространяют ложную информацию о том, что якобы "азербайджанская армия перекрыла Лачинский коридор и заблокировала армянское население", проживающее на территории Азербайджана. Армянская дезинформационная сеть преподносит мирную акцию гражданских организаций чуть ли не как нападение военных.

Армения всегда пыталась действовать подобным образом, но каждый раз это заводило ее в сложную ситуацию. Ярчайшее тому подтверждение – 44-дневная война двухлетней давности. Армянские и проармянские источники, официальные круги Армении за время войны не донесли ни до своего народа, ни до мира ни одного правдивого факта.

Так что, если мировое сообщество хочет узнать о том, какова реальная ситуация, то, как и всегда, должно получать информацию из азербайджанских источников!