В Азербайджане объявлен набор на военную службу лиц с медобразованием (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана объявляет набор на действительную военную службу и вакантные военные и гражданские должности по различным медицинским специальностям в медицинских пунктах воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, а также в госпиталях на этих территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подать заявление о приеме на военную службу и работу могут мужчины (прошедшие срочную действительную военную службу) и женщины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее и среднее специальное медицинское образование, а также офицеры и прапорщики в возрасте до 40 лет, прошедшие службу в ВС Азербайджана на должностях военных врачей или фельдшеров и уволенные в запас.

Кандидаты могут обратиться в медицинское управление министерства обороны (по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Джейхуна Салимова, 3) и учебно-тренировочный центр азербайджанской армии. Прием на вакантные гражданские и военные должности будет осуществляться по необходимым медицинским специальностям. Граждане могут подавать заявки каждый день с 09:00 до 17:00, кроме воскресенья и праздничных дней. Министерство также просит не обращаться с заявками лиц, имеющих судимость или уволенных из-за несоответствия службе.

Для получения дополнительной информации ведомство просит обращаться по телефону (012) 530-20-47 или по электронной почте [email protected]

(Перевод: Фидан Мустафаева)