Омбудсмен Азербайджана об акции протеста на дороге Лачин-Шуша

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с акцией протеста, проводимой представителями гражданского общества Азербайджана и общественными активистами на дороге Лачин-Шуша.

Об этом сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в результате 30-летней политики геноцида, оккупации, терроризма Армении на почве этнической ненависти к Азербайджану был нанесен серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам нашей страны, нанесен серьезный ущерб экосистеме региона, совершено международное экологическое преступление.

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