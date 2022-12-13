Омбудсмен Азербайджана об акции протеста на дороге Лачин-Шуша (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с акцией протеста, проводимой представителями гражданского общества Азербайджана и общественными активистами на дороге Лачин-Шуша.

Об этом сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в результате 30-летней политики геноцида, оккупации, терроризма Армении на почве этнической ненависти к Азербайджану был нанесен серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам нашей страны, экосистеме региона, совершено международное экологическое преступление.

"Уничтожены различные редкие виды растений и животных, прекращение саморегуляции рек и озер привело к тому, что водоемы превратились в мертвую зону, губительную для всего живого. На протяжении многих лет сильно загрязняется проходящая через территорию Армении река Охчучай, что оказывает негативное влияние на качество водных ресурсов реки Араз, второй по величине реки Южного Кавказа. Хочу отметить, что экологический террор Армении против Азербайджана продолжается и сегодня. Так, незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в частности на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, влечет серьезные экологические последствия", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что делегация, состоящая из специалистов соответствующих государственных структур Азербайджана, министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», пыталась провести предварительный мониторинг экологических и других последствий этого, однако он не состоялся, так делегация столкнулась с провокациями. В знак протеста против этого члены азербайджанского гражданского общества, представители неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в области защиты экологических прав, общественные активисты выражают свое законное недовольство этим, требуя от руководства миротворцев допуска экологов на территорию, пресечения экологического террора.

В заявлении омбудсмена выражается поддержка участников акции, требование к Армении прекратить действия, которые привели к ухудшению экологической обстановки на территории Азербайджана, а также содержится призыв к международным институтам и международным НПО поддержать эту акцию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)