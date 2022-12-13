Мы внесем важный вклад в безопасность в регионе - Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы внесем важный вклад в благополучие и безопасность в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на заседании руководителей МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Авазе (Туркменистан).

"В рамках Организации тюркских государств мы укрепляем наше сотрудничество в двух -, трех -, четырехстороннем форматах. На саммите Азербайджан-Турция-Туркменистан, который состоится завтра, будут предприняты эффективные шаги, которые повлияют на жизнь региона в сферах энергетики, экономики, коммуникаций, торговли, таможни и других областях", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)