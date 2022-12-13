Не собираемся расходиться, пока не получим ответа на свои требования – участник акции в зоне временного размещения миротворцев

ШУША /Trend/ - Мы не собираемся останавливать акцию протеста, пока не получим четкого ответа на свои требования.

Об этом сказал во вторник командированному в Шушу корреспонденту Trend председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амиль Мамедов, который является одним из участников акции протеста НПО Азербайджана против недопущения азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Он напомнил, что на прошлой неделе, в пятницу, около 30 неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты окружающей среды, подписали обращение и передали его посольству России в Азербайджане.

"Обращение адресовано командующему российским миротворческим контингентом. В этом обращении мы требуем от генерала Волкова создания условий для наших экологов для проведения мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли», изучения последствий незаконной эксплуатации данных месторождений для окружающей среды. К сожалению, когда азербайджанские специалисты в сопровождении российских миротворцев прибыли на эти территории, им воспрепятствовали сепаратисты. Миротворцы же не предотвратили этого. Поэтому мы решили приехать сюда. Со вчерашнего утра мы находимся здесь. Они перекрыли блокпост. Мы начали скандировать свои требования и лозунги, такие так «Стоп экологическому террору», «Остановите незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана». Вчера мы так же требовали, чтобы командующий миротворцами генерал Волков прибыл сюда и ответил на наши вопросы. Его заместитель по политическим вопросам полковник Ковальчук дал офицерское слово, что Волкову доложено, и он в ближайшие часы будет здесь. Но уже второй день идет, а он не приехал, тем самым в том числе подставив своих подчиненных. Странно, что он не выходит на контакт с представителями общественности Азербайджана. Мы не собираемся отступать, у нас конкретные требования. Пока не получим четкого ответа, не собираемся останавливать эту акцию", - сказал Мамедов.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.