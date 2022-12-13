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Хикмет Гаджиев проинформировал глав диппредставительств о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди

Политика Материалы 13 декабря 2022 16:42 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев проинформировал глав диппредставительств о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал руководителей дипломатических представительств о текущей ситуации на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, во время встречи с дипломатическим корпусом помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что за годы оккупации Армения разрушила памятники культуры на территории Азербайджана, а также незаконно эксплуатировала природные ресурсы, нанесла ущерб окружающей среде.

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