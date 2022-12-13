В Азербайджане еще 478 военнослужащих будут обеспечены новыми квартирами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом Президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии" от 28 декабря 2011 года.

Как сообщает во вторник Trend, открывая заседание, председатель комиссии, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что благодаря постоянному вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева принимаются последовательные меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, обеспечению их жильем. Для осуществления этих мероприятий ежегодно выделяются соответствующие средства. За прошедший период сотни военнослужащих Вооруженных сил были обеспечены квартирами благодаря этой социальной государственной программе.

На заседании комиссии на основании списка, представленного министерством обороны, были приняты решения о предоставлении полностью оснащенных квартир 478 военнослужащим, состоящим в очереди на жилье в Баку и Нахчыванской Автономной Республике. 20 из них – это семьи военнослужащих, ставших шехидами.

В целом в результате реализации указа на сегодняшний день за счет государственных средств обеспечены жильем 2 686 военнослужащих, прослуживших 20 лет и более, а министерством труда и социальной защиты населения - 26 семей военнослужащих-шехидов.

На заседании также были приняты в очередь на жилье 942 военнослужащих на основании списка, представленного министерством обороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)