Азербайджанская диаспора поддержала акцию протеста в Карабахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие за рубежом, распространили заявление, в котором отметили, что поддерживают акцию протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, серьезно обеспокоены ухудшением экологической обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

"Присоединяясь к нашим соотечественникам, мы требуем, чтобы для азербайджанских специалистов были созданы условия для проведения инспекции месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли. До тех пор, пока эти требования не будут выполнены, азербайджанцы, проживающие за рубежом, также будут регулярно проводить акции поддержки, демонстрируя солидарность с соотечественниками”, - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)