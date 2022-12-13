Мы обеспокоены экологическим террором в зоне временной дислокации российских миротворцев – участница акции протеста

ШУША /Trend/ - Мы обеспокоены экологическим террором на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев.

Об этом сказала во вторник командированному в Шушу корреспонденту Trend волонтер Кямаля Рамазанова, участвующая в акции протеста НПО Азербайджана против недопущения азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

«Мы приехали сюда с молодёжным движением «Davam» защитить природные ресурсы страны. Мы приехали не с агрессивными целями. Как видите, мы без оружия, хотя российские миротворцы стоят перед нами вооруженные. Мы просто хотим пройти на свою же территорию и провести мониторинг. Это наша земля, и мы обеспокоены тем, что там происходит экологический террор. Мы как представители своей страны, как молодёжь, которая в будущем будет жить здесь, всего лишь хотим пройти на свою же территорию», - сказала она.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.