Азербайджан, Турция и Туркменистан станут участниками нового энергетического коридора - политолог (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Туркменистан станут важными участниками нового энергетического коридора.

Об этом во вторник сказал Trend исследователь Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун, говоря о саммите Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Он отметил, что эта встреча очень важна с точки зрения вопросов транспортировки углеводородов из Каспийского бассейна в Европу.

"Европа также окажет поддержку шагам, которые будут предприняты на встрече в этом контексте. Встреча очень важна для удовлетворения европейского спроса на нефть и природный газ. Считаю, что в последние дни 2022 года будут приняты очень продуктивные решения", - добавил Ениаджун.

Отметим, что 14 декабря в туркменском городе Аваза состоится саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан. В ходе встречи планируется обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между тремя странами, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и транспорта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)