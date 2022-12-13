Первый саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана имеет историческое значение - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Первый саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана имеет историческое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 13 декабря на заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Он отметил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений Азербайджана с Турцией и Туркменистаном. По его словам, за прошедшие годы отношения развились и достигли высокого уровня, и несомненно, что основой этого являются историческая, культурная, языковая и религиозная общность народов стран. Министр особо подчеркнул роль глав государств в установлении взаимного доверия между нашими странами.

“Тесные контакты и дружеские связи глав государств определяют динамику развития отношений между нашими странами, а также способствуют успешному взаимодействию на международной арене. Первый саммит, который состоится 14 декабря, имеет историческое значение. Встреча на высшем уровне станет важным этапом в развитии трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Туркменистан, который дополняет существующие между нашими странами многогранные двусторонние отношения и нацелен на дальнейшее развитие отношений между нашими государствами на основе общих интересов и выгод. Совместное заявление первого саммита, трехсторонние документы в области энергетики, торговли, экономики, таможни, транспорта, науки, образования, культуры составляют практические шаги в этом направлении”, - отметил министр Джейхун Байрамов.

По его словам, это сотрудничество успешно продолжается и в рамках международных и региональных организаций, в которых участвуют наши страны. Решения, принятые главами государств во время 9-го саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 11 ноября 2022 года в Самарканде, поспособствовали укреплению совместных усилий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)