В Нахчыване арестовано еще одно должностное лицо (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство в отношении председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу в связи с продолжающимся уголовным делом в Службе государственной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, в отношении Рустамова Хиджрана Ягуб оглу избрана мера пресечения в виде ареста.

Хиджран Рустамов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 212 миллионов 361 тысячи манатов государственных средств, предназначенных для осуществления работ по строительству и благоустройству на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что ранее по этому делу были привлечены к ответственности и арестованы различные высокопоставленные должностные лица Государственного таможенного комитета и министр финансов Нахчыванской АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)