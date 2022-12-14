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Азербайджан и Нидерланды обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Политика Материалы 14 декабря 2022 12:10 (UTC +04:00)
Азербайджан и Нидерланды обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев и заместитель директора департамента по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрика Шоутен обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом посол написал в Twitter.

«Провели замечательную встречу и искреннюю беседу с заместителем директора департамента по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрикой Шоутен о региональной безопасности, правах человека, отношениях между Азербайджаном и Нидерландами, постконфликтной ситуации, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и о ситуации в Лачинском коридоре. Мы должны продолжать работать вместе во имя мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа», — говорится в публикации.

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