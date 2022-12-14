Мы не можем закрывать глаза на незаконную экономическую деятельность в зоне временной дислокации миротворцев – участник акции протеста (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Мы не можем закрывать глаза на незаконную экономическую деятельность на территориях Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Об этом сказала в среду командированному в Шушу корреспонденту Trend сотрудник социально-экологического центра «Экосфера» Жаля Исмаилова, которая является одним из участников акции протеста НПО Азербайджана против недопущения азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

«Мы проводим акцию протеста уже третий день. Наши цели и требования одни и те же. Это пресечение незаконного использования природных ресурсов нашей страны и прекращение экологического террора», - сказала она.

Исмаилова подчеркнула, что в период армянской оккупации азербайджанских территорий совершались умышленные поджоги земель, вырубались ценные виды деревьев. До сих пор в реку Охчучай сбрасываются отходы армянских медно-молибденовых комбинатов.

«Мы не можем закрывать на все это глаза и поэтому будем стоять до конца, пока не добьемся своей цели», - заключила она.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.